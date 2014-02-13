В Чернобыльской зоне построят солнечные электростанции

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, 13 февраля 2014 состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Украины, Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения и компанией Vipiemme Solar SRL, пишет ZN.UA.

Меморандум предусматривает установку солнечных панелей мощностью до 0,5 МВт в зоне отчуждения, сотрудничество и обмен опытом по вопросам строительства электростанций и производства солнечной энергии.

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Глава минэкологии Олег Проскуряков отметил, что подписание меморандума является началом плодотворного сотрудничества, что поможет сделать первые шаги в создании в Украине предприятий, которые смогут как удовлетворять общественные потребности энергопотребления, так и сэкономить и сохранить для будущих поколений исчерпаемые природные ресурсы.

Vipiemme Solar отвечает за развитие солнечной энергетики в структуре группы Vipiemme SPA, основной специализацией которой является производство свинцовых аккумуляторов для транспорта.