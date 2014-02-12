Черкасская милиция нашла парня, который исчез на киевском Евромайдане

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, на этой неделе в Уманский городской отдел милиции обратились родители парня с просьбой разыскать их сына, который ушел из дома, оставив записку, что едет в Киев на Евромайдан.

Он длительное время не возвращался домой, а его телефон не отвечал. На этой неделе правоохранители установили местонахождение парня.

Объясняя свой поступок, 19-летний житель Умани рассказал, что хотел развлечься, потому поехал на Майдан Незалежности. Мобильный телефон он продал, поскольку нужны были деньги.

Это уже второй случай нахождения людей, которые считались исчезнувшими в Киеве на Евромайдане, заметили в УМВД.

Как сообщал УНИАН, в январе милиция нашла 15-летнего юношу из города Умань Черкасской области в монастыре в Чернигове. Он тоже поехал на Евромайдан, и считался исчезнувшим.

На данное время юноши находятся дома. Работними милиции провели с ними профилактическую работу.

Как сообщал УНИАН, группа Евромайдан SOS заявила, что на сегодняшний день разыскиваются 23 исчезнувших активиста акций протеста.