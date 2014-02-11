ГСЧС призывает не посещать горы Ивано-Франковской области 12-14 февраля из-за лавин
15:35, 11 февраля 2014Общество
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Украинский гидрометцентр сообщает: 12-14 февраля, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области объявляется опасность схождения снежных лавин.
ГСЧС призывает воздержаться от путешествий в горную місцевість12-14 февраля из-за лавины
В связи с этим Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан воздержаться в течение 12-14 февраля от путешествий в горную местность.
Однако если поездки избежать невозможно, предупредите близких и знакомых, куда, с кем и на какой период вы едете (путешествуете). Если вы собираетесь в поход, согласуйте свой маршрут с сотрудниками спасательного пункта, который находится в той местности, куда вы направляетесь.
Пешеходы и водители должны иметь с собой минимальный запас воды (лучше горячей) и пищи на 1-2 суток, спички (или альтернативный способ добычи огня), карту местности, заряженный телефон, теплая одежда, одеяло, веревку, аптечку.
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