ГСЧС призывает не посещать горы Ивано-Франковской области 12-14 февраля из-за лавин

В связи с этим Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан воздержаться в течение 12-14 февраля от путешествий в горную местность.

Однако если поездки избежать невозможно, предупредите близких и знакомых, куда, с кем и на какой период вы едете (путешествуете). Если вы собираетесь в поход, согласуйте свой маршрут с сотрудниками спасательного пункта, который находится в той местности, куда вы направляетесь.

Пешеходы и водители должны иметь с собой минимальный запас воды (лучше горячей) и пищи на 1-2 суток, спички (или альтернативный способ добычи огня), карту местности, заряженный телефон, теплая одежда, одеяло, веревку, аптечку.