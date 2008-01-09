Эпидемия гриппа Киеву не грозит?

На сегодня уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве в 2,6 раза ниже эпидемиологического порога.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на главного государственного санитарного врача столицы Ирину КОЗЛОВУ.

По официальным данным, уровень распространения гриппа и ОРВИ в первую неделю нынешнего года заметно снизился: в декабре 2007 года заболеваемость в столице была ниже эпидпорога вдвое.

Согласно данным вирусологической лаборатории городской санэпидемстанции, вирусов гриппа за последние 52 недели не выявлено, хотя выделены 41% аденовирусов и 4,1% – вирусов парагриппа.

Таким образом, как отмечают в КГГА, заболеваемость гриппом и ОРВИ в последние недели отвечает сезонному уровню и угрозы возникновения эпидемии на данный момент нет.