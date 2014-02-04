В Черкассах пьяный водитель микроавтобуса врезался в многоэтажку

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ в Черкасской области, ДТП произошло по вине водителя машины.

Читайте такжеВ центре Алма-Аты загорелся 8-этажный дом, в который врезался бензовоз (видео)25-летний житель Черкасс, который управлял микроавтобусом в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору и стену дома. В результате происшествия водитель получил ушибы, ссадины левого коленного сустава, а пассажир, ученица 9-го класса, получила ушиб левого коленного сустава. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.