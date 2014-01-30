В Раде снова хотят вернуть "письма счастья" водителям

Народные депутаты от Партии регионов Владимир Пилипенко и Валерий Писаренко зарегистрировали в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме» (регистрационный номер 4046).

Об этом сообщается на сайте парламента.

Данным законопроектом предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, дополнив его статьей 14-2 «Ответственность за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме».

Читайте также«Письма счастья» от ГАИ начнут приходить к водителям уже в февралеТак, законопроектом предлагается ввести автоматическую фото - и видеофиксацию следующих правонарушений: превышение ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения; нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам; выезд на полосу встречного движения, нарушение правил движения через железнодорожные переезды.

В случае фото - и/или видеофиксации одного из указанных правонарушений должностное лицо ГАИ на основании данных автоматизированной информационной системы указанного подразделения устанавливает лицо, на которое зарегистрировано соответствующее транспортное средство.

В законопроекте предусмотрено, что если транспортное средство зарегистрировано на физическое лицо, указанное должностное лицо выносит постановление о наложении административного взыскания, которое направляется такому физическому лицу заказным письмом с уведомлением. К постановлению прилагается фотографии транспортного средства с изображением его номерного знака, сделанный в автоматическом режиме в момент совершения административного правонарушения. Кроме того, в постановлении указывается адрес веб-сайта в сети интернет, на котором лицо может ознакомиться с изображением или видеозаписью транспортного средства в момент совершения административного правонарушения и идентификатор для доступа к указанной информации.

Лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство, в течение десяти дней со дня получения постановления должно заплатить штраф или оспорить постановление в суде и доказать, что транспортное средство или его номерной знак выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц, либо в момент совершения правонарушения за рулем был другой человек.

Если транспортное средство зарегистрировано за предприятием, учреждением, организацией, руководителю такого предприятия, учреждения, организации направляется запрос о предоставлении информации. Такой руководитель в течение пяти дней со дня получения запроса обязан предоставить информацию о лице, которое управляло транспортным средством в момент совершения административного правонарушения.

За непредоставление указанной информации (предоставление неправдивой информации) вводится административная ответственность.

В случае, если руководитель предприятия, учреждения, организации предоставит информацию о лице, которое управляло транспортным средством в момент совершения административного правонарушения, такому лицу направляется постановление о наложении административного взыскания, и это лицо вправе уплатить штраф или оспорить указанное постановление.

В случае привлечения нарушителя к ответственности в соответствии с проектом применяется минимальный размер штрафа, предусмотренный соответствующей статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте такжеРада вернула письма счастья для украинских водителейПри этом, если лицо уплачивает указанный штраф в течение пяти дней со дня получения постановления, такой минимальный размер уменьшается вдвое.

Кроме того, предусмотрено управления водителем транспортным средством, не зарегистрированным или перерегистрированным в установленном порядке, без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не соответствует требованиям стандартов, или с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия с применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию, или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака, перевернутым или неосвещенным наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщалось, подобный законопроект был принят парламентом Украины 16 января 2014 года, а затем отменен Верховным Советом Украины, но решение о его отмене в настоящее время не вступило в силу, поскольку закон не подписан Президентом Украины и не обнародован.