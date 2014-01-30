На Киевщине повалили 6-метрового Ленина

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, сегодня в 06.30 в Фастовское городское отделение милиции по телефону «102» поступила информация о том, что неизвестные лица у городской администрации разрушили памятник Ленину.

На месте правоохранители выяснили, что неустановленные граждане с помощью троса лебедки и повалили памятник, в результате чего повредили статую высотой около 6 метров.Читайте такжеСумской горсовет готов передать памятник Ленину коммунистам за 16 млн грнОткрыто уголовное дело по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших акт вандализма, говорится в сообщении.