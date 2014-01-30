В Украине без электричества осталось уже 649 населенных пунктов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по состоянию на 7 часов 30 января в Крыму без электроснабжения остаются 206 н.п., в Одесской области - 151 н.п., Херсонской - 113 н.п., Николаевской - 86 н.п., Донецкой - 34 н.п., Запорожской - 22 н.п., Днепропетровской - 12 н.п., Кировоградской - 10 н.п., Черниговской - 6 н.п., Черновицкой - 5 н.п., Черкасской - 3 н.п. и Киевской - 1 н.п..

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Читайте такжеВ Украине обесточены почти 300 населенных пунктов