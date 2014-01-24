Утилизация марок акцизного налога старого образца



24 января 2014 года в 12.00 час. с участием начальника управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Главного управления Депутат в м. Киеве Александра Стадника состоится утилизация марок акцизного налога старого образца. Место проведения: г. Киев, пр-кт Победы, 49/2, ОАО НПП «Большевик» (въездные ворота с улицы Пушечной, Западная проходная. ). Аккредитация журналистов обязательна по тел: (067) 236-41-16, 461-77-30

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