Баварская библиотека оцифровала более миллиона книг

Цифровая библиотека, созданная на основе фонда Баварской государственной библиотеки, открыта для ”посетителей”. Бесплатный доступ к более чем миллиону оцифрованных книг имеют отныне пользователи Сети по всему миру, сообщает dw.de со ссылкой на телерадиокомпанию WDR.

В первую очередь речь идет о цифровых копиях изданий XVII-XIX веков, на которые не распространяются ограничения, связанные с авторским правом. По данным самой библиотеки, Мюнхен располагает крупнейшим в немецкоязычном пространстве собранием оцифрованных изданий.

Получить онлайн-доступ к изданиям можно через электронный библиотечный каталог OPACplus. Библиотека проводит специальные занятия, в рамках которых все желающие обучаются навыкам пользования цифровыми каталогами и изданиями.

Однако прогресс цифровых технологий никоим образом не отменяет ”обычных” книг. ”Напротив, - подчеркивает генеральный директор Рольф Грибель, - целью нашей библиотеки является развитие как цифрового, так и печатного собраний”.

Недавно здесь приобрели десятимиллионную книгу. Ежегодно в мюнхенскую библиотеку поступает около 130 тысяч новых изданий.