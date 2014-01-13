По Киеву и области объявлено штормовое предупреждение

11:38, 13 января 2014
Общество
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Сегодня, 13 января, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение

В Киеве объявили штормовое предупреждение/ Фото : lenta-ua.net

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра Украины, которое цитирует opogode.ua. «Днем 13 января местами порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица», - сказано в сообщении.

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Напомним, 13 января в Киеве также ожидается снег, температура воздуха снизится до 0 -2 градусов. При этом во время сильного ветра температура ощущается на несколько градусов ниже фактической.

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