По Киеву и области объявлено штормовое предупреждение

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра Украины, которое цитирует opogode.ua. «Днем 13 января местами порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица», - сказано в сообщении.

По теме: В Киеве начался снегопад (фото)

Напомним, 13 января в Киеве также ожидается снег, температура воздуха снизится до 0 -2 градусов. При этом во время сильного ветра температура ощущается на несколько градусов ниже фактической.