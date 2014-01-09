Систему оповещения о чрезвычайных ситуациях планируют усовершенствовать

Об этом на брифинге сказал вице-премьер-министр и глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и техногенно-экологической безопасности Александр Вилкул, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Он отметил, что сейчас оповещение населения происходит через проводное радио и систему сирен. «Мы планируем расширить эти возможности с помощью Интернета, мобильной связи, технических средств связи (громкоговорителей), СМИ. Наша цель – полностью охватить население системами оповещения», - сказал вице-премьер.

Вилкул также сообщил, что принятым правительством новым Положением о Единой государственной системе гражданской защиты создаются условия для обновления материально-технической базы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, коммунальных и других служб, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Кроме того, Вилкул подчеркнул, что важнейшим отличием обновленной системы гражданской защиты является четкое распределение задач и ответственности между органами власти и предприятиями. Для этого будет создана трёхуровневая система защиты населения.

Первый уровень – государственный – это Кабинет министров под руководством премьер-министра. А непосредственное управление системой защиты населения на этом уровне будет осуществлять Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Второй уровень – территориальный, под руководством губернатора, мера, председателя райгосадминистрации, сельского совета.

Третий уровень – это уровень конкретного предприятия, организации и учреждения (а также других субъектов хозяйствования).