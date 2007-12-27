Ющенко обещает поддержать досрочные выборы в Киеве или любой другой территории

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает поддержать досрочные выборы в местные органы власти, если они будут назначаться в соответствии с законами и Конституцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о целесообразности досрочных выборов в Крыму.

«Что касается любых местных выборов, касается ли это Киева или какой-либо территории, тезис первый: мы должны руководствоваться законом. Если мы будем игнорировать эту точку зрения, мы перейдем в перманентный конфликт на любом местном уровне», – сказал глава государства.

«Я буду всегда сторонником именно такой плоскости вопросов относительно досрочных выборов в органы местного самоуправления. Всевозможная поддержка Президента в этом вопросе в таком контексте, безусловно, будет оказана», – отметил В.ЮЩЕНКО.