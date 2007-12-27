Украина должна выйти на европейский уровень цены газа. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Я уверен, что политика, которую мы проводим по оптимизации поставок газа и ценовая политика - это очень комбинированные, взаимосвязанные величины. Поэтому задание номер один перед энергетической сферой – то, что мы должны выйти на европейский уровень цены», - сказал Президент.

При этом, по мнению В.ЮЩЕНКО, Украина должна рационализировать потребление газа.

Президент отметил опыт стран Восточной Европы, “начиная от балтийских стран до Армении и Грузии», цена газа для которых не менее 190 долл. за тысячу кубометров, кроме Белоруссии. «Но Вы понимаете, что газотранспортная система Белоруссии уже не принадлежит Белоруссии. Другими словами, за все в этом мире надо платить», - сказал он.

Европейский уровень цены газа - «это та дорога, которой мы пришли к формированию цены на нефтепродукты, где работают рыночные законы», отметил Президент.

Кроме того, как подчеркнул В.ЮЩЕНКО, необходимо заниматься программами оптимизации использования ресурсов, энергосбережения, альтернативных источников.