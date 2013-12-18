Кипр может получить от добычи нефти на шельфе 60 млрд евро

Запасы нефти на 12-м блоке месторождения "Афродита"в исключительной экономической зоне Кипра оцениваются более чем в миллиард баррелей, страна может получить доход 60 миллиардов евро, сообщают кипрские СМИ. Власти ожидают точных данных сейсморазведки весной.

Первые оценки говорят о запасах в 1,2-1,4 миллиарда баррелей нефти на глубине 24,6 тысячи футов (7,5 тысячи метров), сообщает сайт newsit.com.cy со ссылкой на данные трехмерных сейсмографических исследований, выполненных компаниями Noble, Delek и Anver, сообщает РИА Новости.

Точные данные ожидаются до конца апреля после дополнительного анализа результатов разведки, но отклонения не будут существенными, отмечает сайт.

Залежи нефти находятся ниже газовых месторождений, но добывать нефть проще и дешевле - начать разработку можно через полтора года после разведочного бурения, а доходы можно было бы получить уже в начале 2018 года, пишет сайт.

Министр энергетики Кипра Йоргос Лаккотрипис считает, что еще не время для триумфа. "Более точные результаты и более полную картину мы будем иметь весной 2014 года, после сейсмографических исследований", - заявил министр Кипрскому агентству новостей из Брюсселя, где он находится с визитом. В Брюсселе министр встретился с представителями ряда аналитических центров, компаний энергетической отрасли и институтов ЕС.

В начале декабря израильские компании Delek Drilling и Avner Oil Exploration снизили текущую оценку запасов газа на 12-м блоке месторождения "Афродита"с 5,2 триллиона кубических футов до 4,1 триллиона кубических футов. Израильские компании участвуют в тестовом бурении вместе с американской Noble Energy. Изначально запасы газа 12-го блока оценивались в 7-8 триллионов кубических футов (200-225 миллиардов кубометров). По предварительным оценкам властей Кипра, запасы газа в исключительной экономической зоне острова могут превышать 1,7 триллиона кубометров.