В Одессе на улице нашли три тела
20:12, 12 декабря 2013Общество
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В Одессе сегодня на улице обнаружены три трупа
Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 16.00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Кандинского найдены тела троих погибших: двоих мужчин (62-х и 69-ти лет) и женщины.
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Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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