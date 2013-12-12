В Одессе на улице нашли три тела

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 16.00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Кандинского найдены тела троих погибших: двоих мужчин (62-х и 69-ти лет) и женщины.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.