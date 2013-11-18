В Севастополе обнаружен мертвым моряк срочной службы ЧФ РФ

В Севастополе обнаружен мертвым моряк срочной службы Черноморского флота Российской Федерации, ранее самовольно покинувший расположение воинской части.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе, труп парня в камуфлированной одежде был обнаружен вечером 17 ноября под обрывом в районе мыса Фиолент. О нем в Балаклавский райотдел милиции сообщил местный житель.

Следственно-оперативная группа установила личность умершего – им оказался 23-летний матрос Артем Моккоев, который накануне самовольно покинул воинскую часть. Предварительно причиной смерти стала политравма в результате падения с высоты. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению свидетелей и обстоятельств события.

Как добавили в УМВД, следствие, прежде всего, устанавливает, почему молодой человек упал с обрыва, - вследствие неосторожности, стремясь покончить с собой, или ему «помогли» это сделать.