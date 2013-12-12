В Черкассах продолжают воровать флаги

Как передает корреспондент УНИАН, флаги исчезли с мачты сегодня днем, хотя утром еще висели. В Черкасском академическом областном музыкально-драматичном театре имени Т.Г.Шевченко рассказали, что не заметили исчезновения флагов, которые еще утром висели. Вандалы сняли флаги, трос и разрушили механизм поднятия флагов.

Флаг Европы на флагштоке возле театра подняли 28 ноября оппозиционные депутаты Черкасского областного и городского советов в честь открытия саммита Восточного партнерства в Вильнюсе.

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Черкасский горсовет уже обратился в милицию с заявлением по поводу похищения флага Украины с Театральной площади и повреждения флагштока. А завтра начнутся восстановительные работы мачты, чтобы опять поднять Государственный флаг.

Кроме того, 6 оппозиционных депутатов Черкасского областного и городского советов сегодня обратились с заявлением к начальнику УМВД в Черкасской области по поводу препятствия установлению в городе флагов ЕС и их исчезновения. Они требуют открыть уголовное производство по факту препятствования деятельности депутатам областного и городского советов 11 декабря возле административного здания городского совета и по факту уничтожения Государственного флага Украины на Театральной площади 12 декабря.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Черкассах возле здания Черкасской мэрии депутаты горсовета после столкновения с милицией повесили на флагшток флаг Евросоюза. В этом им препятствовали несколько десятков бойцов спецподразделения милиции «Грифон» и патрульно-постовой службы.

Через час двое неизвестных сняли флаг ЕС с флагштока на площади перед Черкасским горсоветом.

В тот же день за действия во время поднятия флага Евросоюза на флагштоке возле Черкасской мэрии милиция открыла два уголовных производства.

По информации УМВД, участники акции, игнорируя предостережения работников милиции о недопущении нарушений общественного порядка, создали толкотню. Во время столкновения была повреждена форменная одежда некоторых работников милиции, а один из стражей порядка получил телесные повреждения.

По данным фактам открыто два уголовных производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении черкасской милиции.