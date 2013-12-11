Китай может помочь Украине поддержать золотовалютные запасы

Такое мнение высказал член Делового Совета "Украина-Китай", генеральный директор инвестиционно-банковской компании «European Capital Management» Вадим Браиловский, посетивший в рамках этого визита Китай в составе бизнес-делегации.

«Этот визит будет способствовать укреплению стратегического сотрудничества между Украиной и Китаем на 2014-2018 года, а также привлечению китайских инвестиций и кредитов для модернизации украинской экономики»,- сказал он.

Также, по мнению эксперта, положительно на курс гривны повлияет анонсированное приобретение Народным банком КНР, золотовалютные резервы, которого на сегодняшний день составляют более 3 трлн. 660 млрд. долларов США, украинских облигаций внешнего займа.

Со слов Браиловского стороны пока не оглашают сумму планируемой покупки, но речь идет о притоке валюты в страну в размере нескольких миллиардов долларов.

«В ближайшие 5 лет Китай намерен импортировать продукции на $10 триллионов. И часть этой квоты может достаться Украине. Это открывает большие перспективы перед отечественным сельским хозяйством», - добавил он.

По мнению эксперта, получив собственную квоту гарантированного сбыта своей продукции в Поднебесную, перед всеми отраслями отечественной промышленности и сельского хозяйства открываются большие перспективы.