Китай может помочь Украине поддержать золотовалютные запасы
Приобретение Народным банком Китайской Народной Республики украинских облигаций внешнего займа обеспечит Украине приток дополнительной валюты. Это будет дополнительным стимулом для поддержания гривны.
Такое мнение высказал член Делового Совета "Украина-Китай", генеральный директор инвестиционно-банковской компании «European Capital Management» Вадим Браиловский, посетивший в рамках этого визита Китай в составе бизнес-делегации.
«Этот визит будет способствовать укреплению стратегического сотрудничества между Украиной и Китаем на 2014-2018 года, а также привлечению китайских инвестиций и кредитов для модернизации украинской экономики»,- сказал он.
Также, по мнению эксперта, положительно на курс гривны повлияет анонсированное приобретение Народным банком КНР, золотовалютные резервы, которого на сегодняшний день составляют более 3 трлн. 660 млрд. долларов США, украинских облигаций внешнего займа.
Со слов Браиловского стороны пока не оглашают сумму планируемой покупки, но речь идет о притоке валюты в страну в размере нескольких миллиардов долларов.
«В ближайшие 5 лет Китай намерен импортировать продукции на $10 триллионов. И часть этой квоты может достаться Украине. Это открывает большие перспективы перед отечественным сельским хозяйством», - добавил он.
По мнению эксперта, получив собственную квоту гарантированного сбыта своей продукции в Поднебесную, перед всеми отраслями отечественной промышленности и сельского хозяйства открываются большие перспективы.