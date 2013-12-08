В Батькивщине считают, что Ленина нужно было убрать, но это "не была централизованная акция"
Народный депутат от партии «Батькивщина» Андрей Шевченко заверяет, что снос памятника Владимиру Ленину на бульваре Шевченко в столице не был инициирован с Евромайдана
Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал сегодня во время пресс-конференции в Штабе национального сопротивления.
Он отметил, что группа народных депутатов от оппозиционных сил пошла на место события.
При этом Шевченко выразил мнение, памятника Ленину в центре столицы уже давно не должно быть, поскольку он был «точкой напряжения» в центре города.
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“Но это не была централизованная акция, инициированная с Майдана. Это, скорее, инициатива тех групп людей, которые это сделали”, - сказал Шевченко, отвечая на вопрос, кто, по его мнению, мог быть причастен к сносу памятника Ленину.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, около 18.00 на бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодчиков в масках на лицах свалили памятник Ленину. Некоторые из них держали флаги партии “Свобода”. Они также зажигали фаеры и бросали дымовые шашки.