В Украине ожидается жара

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с, в Карпатах сильные дожди. На остальной территории местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в западных областях 23-28°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 25-26 июня в западных областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами град, в Карпатах, в Прикарпатье и Закарпатье местами сильные дожди. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°. На остальной территории переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, 26 июня в центральных и южных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°, в южных областях местами 33-35°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

27-28 июня сохранится жаркая погода. В западных и северных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории преимущественно без осадков.

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 29-31°; по области ночью 15-20°, днем 27-32°.

25-26 июня - переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (25 июня местами). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°.

27-28 июня сохранится жаркая погода с отдельными кратковременными дождями и грозами.