Под Харьковом обнаружили инкассаторскую машину с трупом милиционера - источник

У служебного инкассаторского автомобиля пробито одно переднее левое колесо, на переднем сиденье автомобиля рядом с водительским сиденьем обнаружен труп милиционера. Сейчас инкассаторский автомобиль вместе с трупом грузят на эвакуатор.

По предварительной информации служебная собака взяла возможный след преступников. Однако, неизвестно будут ли поиски нападавших по горячим следам успешными. На месте обнаружения автомобиля работают кинологи, следственно - оперативная группа и взрывотехники.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове обнаружили автомобиль инкассаторов, на котором с места преступления скрылись нападавшие.

По сообщению источника, автомобиль обнаружен на окружной дороге Харькова в лесополосе неподалеку от автодороги. Сейчас на месте работает следственно - оперативная группа. В настоящее время официального подтверждения этой информации получить не удалось.

В Харькове в автомобиле Госслужбы охраны, на котором скрылся с места преступления нападающий на инкассаторов, вероятно, находится милиционер.

Об этом сообщил журналистам на брифинге возле места преступления начальник ГУ МВД Украины в Харьковской области Олег Демченко.

По его словам, двое сотрудников ГСО и один инкассатор осуществляли инкассацию в одном из ломбардов рядом с супермаркетом "Класс" на улице Командарма Корка. На инкассаторов, по словам очевидцев, напал один человек. Он завладел служебным автомобилем инкассаторов Hyundai Tucson серебристого цвета.

Демченко отметил, что водитель погиб на месте происшествия. Один из милиционеров, вероятно, остался в автомобиле, который захватил нападающий. Третий милиционер жив, однако его местонахождение и статус является тайной следствия.

Демченко добавил, что инкассаторский автомобиль скрылся в направлении выезда из г. Харькова до границы с РФ. По области введен план перехвата «Сирена» с целью выявления угнанного автомобиля и нападающего.

На месте преступления оружие не обнаружено. Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. На месте преступления работают эксперты.

Нападение на инкассаторов в Харькове произошло сегодня в 18 часов. Нападавшие скрылись с места преступления, захватив служебный автомобиль милиционеров.

В результате нападения один сотрудник ГСО погиб при исполнении служебных обязанностей.