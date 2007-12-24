Ющенко почтит память Вячеслава Чорновила
10:08, 24 декабря 2007Общество
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70-летие со дня рождения
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику выдающемуся государственному и общественному деятелю Вячеславу ЧОРНОВОЛУ в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Справка УНИАН. На днях в Украине отмечают 70-летие со дня рождения В.ЧОРНОВОЛА.
Вячеслав ЧОРНОВИЛ родился 24 декабря 1937 года.
В.ЧОРНОВИЛ известный участник диссидентского движения, журналист. Член Украинского Хельсинского союза, один из основателей и лидеров Народного руха Украины.
В.ЧОРНОВИЛ погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе в Киевской области.
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