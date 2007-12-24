Ющенко почтит память Вячеслава Чорновила

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику выдающемуся государственному и общественному деятелю Вячеславу ЧОРНОВОЛУ в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Справка УНИАН. На днях в Украине отмечают 70-летие со дня рождения В.ЧОРНОВОЛА.

Вячеслав ЧОРНОВИЛ родился 24 декабря 1937 года.

В.ЧОРНОВИЛ известный участник диссидентского движения, журналист. Член Украинского Хельсинского союза, один из основателей и лидеров Народного руха Украины.

В.ЧОРНОВИЛ погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе в Киевской области.