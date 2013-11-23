В Житомире власть и оппозиция отдельно почтили память жертв Голодомора

После обеда дань памяти жертвам Голодомора отдали житомирские оппозиционные силы.

Участие в этих мемориальных мероприятиях, которые состоялись отдельно от организованного властью митинга, приняли руководители областных организации ВО "Свобода", ВО "Батькивщина", политической партии УДАР, братства ОУН-УПА, Всеукраинского объединения ветеранов, а также Житомирской областной организации общества "Просвита" имени Т.Г. Шевченко.

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Также участие в мероприятиях памяти погибших приняли житомиряне и духовенство.

В 15:00 участники мемориального мероприятия начали шествие с улицы Михайловской к площади Путятинской и присоединились к акции "Зажги свечу памяти" возле памятника Скорбному Ангелу. Память жертв Голодомора – геноцида украинского народа 1932–1933 годов почтили минутой молчания. Была отслужена панихида, после которой участники мероприятия выложили из свечей слово "ГЕНОЦИД 32–33".