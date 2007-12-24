На границах ЕС с Украиной образовались многокилометровые очереди

Уже через несколько часов после расширения шенгенского пространства на внешних границах ЕС с Украиной образовались огромные заторы.

Из-за введения усиленного контроля на венгерско-украинской и польско-украинской границах образовались многокилометровые очереди грузовиков, а время ожидания достигает часто 30 часов, передает Немецкая волна. Венгерские таможенники отмечают, что из-за отмены контролей на внутренних границах ЕС грузовики намного быстрее добрались до украинской границы, что также привело к возникновению очередей. По их данным, украинские коллеги успевают пропустить через час только 20 грузовиков. Венгерская сторона заботится о том, чтобы замерзшим водителям разносили горячий чай, а вдоль очереди были установлены переносные туалеты. По данным польских правоохранителей, наплыв людей связан также с католическими рождественскими праздниками. Многие украинцы, едучи к родственникам, хотели воспользоваться еще своими старыми польскими визами.