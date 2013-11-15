Азаров и Медведев подтвердили взаимные обязательства по транзиту газа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского правительства.

“Стороны, в частности, обсудили вопрос транзита газа из России в европейские страны по территории Украины. Николай Азаров и Дмитрий Медведев подтвердили, что каждая из сторон сделает все необходимое, в соответствии со своими обязательствами, чтобы обеспечить бесперебойные поставки надлежащих объемов газа, необходимых потребителям в Европе”, - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня пресс-служба правительства РФ проинформировала, что премьер-министр России в разговоре с украинским коллегой обратил внимание на необходимость выполнения Киевом обязательств по закачиванию газа в подземные газовые хранилища для выполнения международных контрактов.

"В ходе разговора российский премьер обратил внимание украинского на необходимость выполнения украинской стороной обязательств по закачиванию газа в ПХС в объемах, достаточных для осуществления международных контрактов", - сообщает пресс-служба.

"Стороны договорились продолжить обсуждение этой темы на будущем саммите глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге в середине будущей недели", - сообщила пресс-служба.

Справка УНИАН. 13 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что «Нафтогаз» до конца текущего года может не осуществлять закупки газа у «Газпрома», поскольку на сегодняшний день потребности в газе существенно сократились, в частности в связи с теплой погодой.

По словам Ставицкого, НАК «Нафтогаз Украины» в первой декаде ноября не проводил закупку газа у российского «Газпрома». «У нас полные хранилища газа, поэтому нет сейчас потребности увеличивать объемы закупки в России», - сказал министр.

В то же время он заявил, что прекращение закупок газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» у российского монополиста «Газпрома» никак не отразится на транзите российского газа в Европу по территории Украины.

«Абсолютно никак не отразится. Мы себя абсолютно комфортно чувствуем...», - сказал Ставицкий.

В то же время 14 ноября начальник департамента "Газпрома" Павел Одеров заявил, что Украина, после прекращения в ноябре отбора газа в России, может использовать для поставок на внутренний рынок газ из подземных хранилищ (ПХГ), что негативно отразится в дальнейшем на транзите в Европу. "Мы видим достаточно тревожную динамику, связанную с тем, что отборы природного газа из РФ Украиной упали в ноябре, что по факту означает, что для обеспечения потребностей внутреннего рынка используется внутренняя добыча и, видимо, ПХГ, что потенциально может негативно отразиться на транзите российского газа", - сказал Одеров в ходе телефонной конференции.

Он подчеркнул, что для обеспечения бесперебойного транзита по территории Украины необходимо задействовать украинские ПХГ.