ТВЭЛ перечислил деньги на строительство завода ядерного топлива в Украине

Финансирование российской стороны для выкупа доли в дополнительной эмиссии акций ЧАО «Завод по производству ядерного топлива» в размере 42 млн. долл. США пришли на расчетный счет предприятия 12 ноября. Об этом в комментарии сообщил финансовый директор российско-украинского СП по производству ядерного топлива ЧАО «ЗПЯТ» Роман Кушнир.

«Средства поступили на этапе преимущественного права, то есть с опережением графика», - уточнил Кушнир.

Как сообщалось ранее, первая очередь завода, расположенного в пгт. Смолино Кировоградской области, будет запущена в 2015 году. После выхода на проектную мощность (порядка 800 тепловыделяющих сборок в год) предприятие обеспечит 100% потребностей АЭС Украины в ядерном топливе.