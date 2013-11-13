Янукович подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Филиппинам

Соответствующий документ размещен на официальном сайте Главы государства.

Янукович поручил Кабинету Министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Филиппины.

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Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели на Филиппины обрушился тайфун "Иоланда" (по международной классификации "Хайянь"). Его жертвами стали, по предварительным данным местных властей, почти 1,8 тысячи человек. По данным национального управления гражданской обороны Филиппин, от супертайфуна пострадали 6,94 миллиона филиппинцев, более 580 тысяч человек остались без жилья.