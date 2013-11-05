ГАИ раскритиковала коммунальщиков за плохую подготовку к зиме

Осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети выявил неудовлетворительную подготовку дорожных и коммунальных организаций к зимнему периоду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в целом Госавтоинспекцией выдано более 1,4 тыс. указаний об устранении недостатков, к ответственности привлечено 1289 руководителей указанных организаций.

На конец октября подготовка дорожных организаций в большинстве регионов страны к зимнему содержанию автомобильных дорог была неудовлетворительной. Наиболее критическая ситуация сложилась в Крыму, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях в райавтодорах вообще не было необходимого десятидневного запаса горюче-смазочных материалов. В Крыму, Николаевской, Тернопольской и Черниговской областях этот запас составил менее 10% от необходимого количества. Кроме того, дорожные предприятия указанных регионов не имеют достаточного количества переносных ограждающих и необходимых дорожных знаков для временного ограничения движения в случае осложнения погодных условий.

Коммунальные организации к зимнему содержанию улиц населенных пунктов подготовились еще хуже. Так, по состоянию на конец октября в рабочем состоянии находилось около половины имеющейся снегоочистительной и распределительной техники. Запасы топлива составили 27% от необходимого количества, было заготовлено только 39% противогололедных и 42% фрикционных материалов.

Практически не готовыми к работе в зимний период оказались коммунальные организации Крыма, Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

У коммунальных организаций Херсонской области на конец октября вообще не было десятидневного запаса горюче-смазочных материалов. В Киевской, Кировоградской, Тернопольской и Хмельницкой областях этот запас составил менее 10% от необходимого количества.

По результатам осмотра Госавтоинспекцией Украины в областные, городские и районные государственные администрации направлено 1875 документов по поводу необходимости увеличения расходов на содержание улично-дорожной сети.

Напомним. что "Укравтодор" заявлял о готовности к зиме около 90% снегоуборочной техники.