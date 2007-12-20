Погода на выходные

Завтра в западной части Украины существенных осадков не ожидаются, ночью и утром местами туман; на остальной территории небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, по всей территории Украины ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла, на Южном побережье Крыма 1-6° тепла, ночью в областях Прикарпатья и в Закарпатье 1-6° мороза; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

22-23 декабря - облачно с прояснениями. 22 декабря на Левобережье, 23 декабря в восточной части небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, слабый гололед; на остальной территории без существенных осадков, местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, 22 декабря в западных областях, 23 декабря на Правобережье 3-8° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 10-15° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге и Прикарпатье местами 5-8° тепла.

24-25 декабря - без существенных осадков. Температура ночью 3-8° мороза, в Карпатах 9-15° мороза; днем 0-5° мороза, в Закарпатье и в южных областях от 1° мороза до 3° тепла; в Крыму ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области в пятницу местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами по области, ночью и утром и в Киеве порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла; по области на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла.

22-23 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков; 22 декабря местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 22 декабря 0-5° мороза, 23 декабря 3-8° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

24-25 декабря - без существенных осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.