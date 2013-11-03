Свободовцы забросали "Русский марш" в Николаеве дымовыми шашками (фото)

Около 60-ти представителей общественных организаций «Русич-Николаев», «Русский клуб», «Русское единство» и политической партии «Русский блок» вышли 3 ноября, накануне Дня русского единства на улицу Советскую с целью призвать к объединению Украины с Россией и Белоруссией, сообщают НикВести.

Участники акции кричали "Украина, Россия, Белорусь - вместе мы святая Русь".

На пересечении с улицей Никольская шествующие встретились с немногочисленной группой украинских националистов, которые выкрикивали «Смерть оккупантам», «Буде Україна вільна», «чемодан – вокзал – Россия».

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В какой-то момент в шествие российских националистов полетела дымовая шашка.

Сразу после этого милиция задержала двух подозреваемых в нарушении общественного порядка и поволокла их в патрульную машину.

Всего общественный порядок на акции охраняло 40 сотрудников милиции.