Свободовцы забросали "Русский марш" в Николаеве дымовыми шашками (фото)
Группа украинских националистов забросала дымовыми шашками российских коллег во время шествия, посвященного российскому Дню Единства
Около 60-ти представителей общественных организаций «Русич-Николаев», «Русский клуб», «Русское единство» и политической партии «Русский блок» вышли 3 ноября, накануне Дня русского единства на улицу Советскую с целью призвать к объединению Украины с Россией и Белоруссией, сообщают НикВести.
Участники акции кричали "Украина, Россия, Белорусь - вместе мы святая Русь".
На пересечении с улицей Никольская шествующие встретились с немногочисленной группой украинских националистов, которые выкрикивали «Смерть оккупантам», «Буде Україна вільна», «чемодан – вокзал – Россия».
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В какой-то момент в шествие российских националистов полетела дымовая шашка.
Сразу после этого милиция задержала двух подозреваемых в нарушении общественного порядка и поволокла их в патрульную машину.
Всего общественный порядок на акции охраняло 40 сотрудников милиции.