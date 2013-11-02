Умер автор остросюжетных романов Жерар де Вилье

Причиной смерти Де Вилье стал рак поджелудочной железы, диагностированный у писателя в мае 2013 года, сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Широкую известность де Вилье принесла серия романов «SAS» с главным героем — внештатным сотрудником ЦРУ, австрийским аристократом-антикоммунистом Малко Линге, которого называли «французским Джеймсом Бондом».

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Де Вилье написал 200 романов. Первый из них вышел в 1965 году, а последний — «SAS: Месть Кремля», поступил в продажу в октябре 2013 года. Его книги, переведенные в том числе и на русский, были изданы общим тиражом в более чем 100 миллионов экземпляров.

Среди книг, написанных де Вилье, романы «Полоний-210, или как Владимир Путин приказал убить Александра Литвиненко» и «Бангкокская ловушка», частично основанный на биографии российского предпринимателя Виктора Бута.

Особый интерес романы де Вилье, которые критики относят к «бульварной литературе», представляли за счет очень точного описания, а иногда и предсказания геополитических реалий.

Так, в книге, вышедшей в 1980 году, де Вилье описал покушение на президента Египта Анвара Садата, убитого годом позднее. А за несколько месяцев до убийства посла США в Бенгази в продажу поступил роман де Вилье «Безумцы Бенгази», в котором шла речь о резком росте исламистского экстремизма в Ливии после свержения режима Каддафи. Подобная осведомленность автора объяснялась его тесными связями с французскими спецслужбами.

При этом сам де Вилье заявлял, что не претендует на роль «серьезного писателя». «Я считаю себя рассказчиком, цель которого — развлекать людей», — заявил де Вилье в одном из интервью.