Пограничники задержали почти три тысячи пар обуви

Контрабандную обувь в большом количестве задержали на украинско-российской границе пограничники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ и УБОП.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА, грузовой ЗИЛ-131 и «Газель» совместный наряд обнаружил в Середино-Будском районе Сумской области в нескольких метрах от границы. Четверо мужчин уже перегрузили половину ящиков из ЗИЛа в кузов «Газели». Появление стражей порядка для них оказалось неожиданностью.

Задержанные – трое граждан Украины, среди которых один несовершеннолетний, и гражданин РФ – жители пограничных населенных пунктов Украины и России.

По информации А.ШИШКИ, в грузовом ЗИЛ-131 без номерных знаков и «Газели» российской регистрации было обнаружено 350 ящиков с кроссовками китайского производства, в целом - 2 тысячи 800 пар.

Обнаруженный груз вместе с транспортными средствами передан сотрудникам СБУ. Последующую судьбу водителей, граждан РФ и Украины, за незаконное пересечение и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины определит суд. Несовершеннолетнего правонарушителя пограничники сразу же передали сотрудникам МВД.