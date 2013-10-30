Лишь четверть соцпомощи предназначается действительно нуждающимся в ней - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что система предоставления социальной помощи в Украине неэффективна и работает больше не на малоимущих, а на тех, кто не нуждается в поддержке государства

Президент потребовал изменить приоритеты государственной социальной политики в пользу незащищенных слоев населения. Об этом он заявил, выступая на торжественном собрании по случаю Дня работника социальной сферы в среду, 30 октября, пишет Зеркало Недели.

"Ведь сегодня только четверть социальной помощи направляется действительно малоимущим или уязвимым категориям граждан", - цитирует Януковича пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул необходимость перехода к системе стандартов социальных услуг.

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"Независимо от места жительства, поставщика услуги, других обстоятельств субъективного характера государство под каждую социальную помощь должно обеспечить одинаковый набор мер поддержки как по количеству, так и по качеству", - отметил Янукович.

По его словам, такие методы работы позволят высвободить значительные денежные средства, которые можно будет направить как на развитие системы соцзащиты в целом, так и на решение наиболее проблемных вопросов граждан в частности.