В парламенте опровергли слухи о невыплате зарплаты депутатам

В Верховной Раде Украины опровергли информацию, распространенную СМИ, о задержке выплаты в октябре заработной платы народным депутатам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Аппарата ВРУ.

"В ответ на публикации в некоторых СМИ относительно задержки выплаты зарплаты народным депутатам Украины информируем, что заработная плата народным депутатам и их помощникам выплачивается первого и второго числа каждого месяца. Состоянию на 2 октября 2013 заработную плату получили все народные депутаты и их помощники" , - отметили в пресс-службе, добавив, что выплата средств на выполнение депутатских полномочий осуществляется с 18 по 21 октября этого года.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на информацию, размещенную на своей странице в Facebook народным депутатом от "Батькивщины" Геннадием Москалем, сообщили о задержке выплаты зарплаты депутатам парламента. По словам депутата, он попал в неловкую ситуацию во львовском ресторане. "Решил пообедать, а поскольку почти не ношу с собой наличных, дал официанту карточку, на которую приходит зарплата с Верховной Рады. Через минуту официант пришел обратно со словами: "Господин депутат, на вашей карточке денег нет", - написал Москаль.

Напомним также, что в Сумах безработным задолжали 4,5 миллиона.