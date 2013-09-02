Янукович уволил девять начальников управлений СБУ
Президент Украины Виктор Янукович сменил начальников управлений Службы безопасности Украины в семи областях, а также руководителей Главного следственного управления и Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства .
Так, Иван Деревянко был освобожден от должности начальника Главного следственного управления СБУ, а на его должность назначен Максим Ленко.
Также президент назначил Владимира Киптенко начальником Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины, освободив от этой должности Михаила Бондарчука.
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Кроме того, Янукович назначил Михаила Феделеша начальником Управления СБУ в Закарпатской области, освободив от этой должности Геннадия Грищенко.
Эдуард Вакуленко назначен начальником Управления Службы безопасности в Одесской области, освободив от этой должности Владимира Турицу.
Олег Река назначен начальником Управления СБУ в Херсонской области, уволен с этой должности Вячеслав Савченко.
Вадим Пащенко назначен начальником Управления Службы безопасности в Харьковской области, освобожден от этой должности Владимир Вишневский.
Также Президент назначил Александра Довженко начальником Управления СБУ в Черниговской области, освободив от этой должности Валерия Крепостного.
Роман Семенченко назначен начальником УСБУ в Житомирской области, уволен с этой должности Александр Наумов.
Вадим Запорожец назначен начальником Управления Службы безопасности в Винницкой области, уволен с этой должности Сергей Ратиев.