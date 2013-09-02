Янукович уволил девять начальников управлений СБУ

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства .

Так, Иван Деревянко был освобожден от должности начальника Главного следственного управления СБУ, а на его должность назначен Максим Ленко.

Также президент назначил Владимира Киптенко начальником Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины, освободив от этой должности Михаила Бондарчука.

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Кроме того, Янукович назначил Михаила Феделеша начальником Управления СБУ в Закарпатской области, освободив от этой должности Геннадия Грищенко.

Эдуард Вакуленко назначен начальником Управления Службы безопасности в Одесской области, освободив от этой должности Владимира Турицу.

Олег Река назначен начальником Управления СБУ в Херсонской области, уволен с этой должности Вячеслав Савченко.

Вадим Пащенко назначен начальником Управления Службы безопасности в Харьковской области, освобожден от этой должности Владимир Вишневский.

Также Президент назначил Александра Довженко начальником Управления СБУ в Черниговской области, освободив от этой должности Валерия Крепостного.

Роман Семенченко назначен начальником УСБУ в Житомирской области, уволен с этой должности Александр Наумов.

Вадим Запорожец назначен начальником Управления Службы безопасности в Винницкой области, уволен с этой должности Сергей Ратиев.