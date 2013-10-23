В Севастополе из частного музея украли 63 раритетных мопеда

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе.

С заявлением о краже к правоохранителям вчера обратился 31-летний владелец коллекции.

В настоящее время следственно-оперативной группой установлено, что мототехника была привезена в Севастополь летом текущего года, с ней могли ознакомиться все желающие. Сотрудники милиции также установили свидетелей, которые рассказали, что на протяжении последних нескольких дней видели, как мопеды днем загружали и вывозили на грузовиках.

Следственно-розыскные мероприятия направлены на установление свидетелей и очевидцев уголовного правонарушения, а также лиц, причастных к его совершению.