В Винницкой области неизвестные избили председателя Могилев-Подольской РГА

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, 22 октября в Ямпольский райотдел милиции (Винницкая область) поступило сообщение о нанесении телесных повреждений председателю одной из райгосадминистраций области.

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По предварительным данным, около 21 часа 21 октября двое неизвестных в с. Буша Ямпольского района нанесли телесные повреждения потерпевшему, ударив по лицу.

Выясняются все обстоятельства происшествия, милиция устанавливает личности виновных в совершении правонарушения.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Такое преступление карается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком до 4 лет.

Как сообщил УНИАН источник, потерпевшим является председатель Могилев-Подольской райгосадминистрации Михаил Вдовцов, который также является депутатом Винницкого облсовета.