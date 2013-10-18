Усиление реакции: Зурабов объяснил, почему Онищенко грубит журналистам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зурабов заявил журналистам во время открытия Украинско-российской гуманитарной гимназии сегодня в Киеве.

В частности, комментируя то, что глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко неоднократно был уличен в хамских высказываниях в адрес украинских журналистов, посол сказал: «Для того чтобы оценивать то или иное поведение, надо руководствоваться едиными общепринятыми стандартами: что надо классифицировать как неуважительное отношение к собеседнику, а что характерологической особенностью того, чье поведение мы пытаемся оценить. Я Геннадия Георгиевича (Онищенко — УНИАН) знаю давно, он работал в коллективе министерства, которым я руководил, и у него есть ряд особенностей, к которым наши коллеги по работе, познакомившись привыкали».

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Зурабов отметил, что в Украине у Онищенко «происходит усиление реакции».

«Поскольку когда он приезжает в Украину, его визиты, мне кажется, не всегда объективно интерпретируют», - отметил Зурабов.