Кабмин планирует запретить стиральные порошки с фосфатами

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во вступительном слове на заседании Кабинета министров.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, по его словам, фосфаты - один из главных факторов загрязнения поверхностных вод, в частности и тех, которые являются источниками питьевого водоснабжения. Понятно, насколько негативно это влияет на здоровье человека.

«Украина идет по тому же пути, что и США, Германия, Канада, Италия, Австрия, Голландия, Норвегия и др., которые отказались от применения в быту моющих средств на основе фосфатов», - отметил Азаров.

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При этом он напомнил, что Евросоюз соответствующими директивами определил этапность отказа от этих опасных составляющих до 1 января 2017 года. Проект технического регламента Таможенного союза также предусматривает полное удаление фосфатов из состава синтетических моющих средств до 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 11 июля 2013 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О государственном регулировании в сфере моющих средств», которым предлагается внедрить ограничения по производству, использованию, ввозу в Украину моющих средств на основе фосфатов.

Авторами данного законопроекта являются народные депутаты из фракций Партии регионов, «Батькивщина» и «УДАР».

Данным законопроектом предусматривается запретить с 1 января 2013 года ввоз на территорию Украины моющих средств на основе фосфатов и/или поверхностно-активных веществ для моющих средств, которые не отвечают европейским стандартам, а также запретить производство, использование и распространение на территории Украины моющих средств с массовой долей фосфатов более 8,5 процента массы моющего средства.

С 1 января 2014 года предусмотрено запретить производство, использование и распространение моющих средств с массовой долей анионных поверхностно-активных веществ более 3 процента массы моющего средства.

Далее, согласно законопроекту, предусматривается запретить с 1 января 2016 года производство, использование и распространение в Украине моющих средств с массовой долей фосфатов более 0,2 процента массы моющего средства.

Также законопроектом предусмотрено ввести запрещение на рекламу моющих средств, содержащих фосфаты и поверхностно-активные вещества для моющих средств, которые не отвечают европейским стандартам в сфере моющих средств.