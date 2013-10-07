Во Львове жители попросили приостановить отопительный сезон - Львовтеплоэнерго

17:29, 07 октября 2013
Общество
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Температура на улице поднялась.

Во Львове теплеет / Фото: iloveukraine.com.ua

Во Львове с понедельника, 7 октября, в связи с повышением температуры внешнего воздуха и обращениями жителей, львовское городское коммунальное предприятие «Львовтеплоэнерго» заявило о приостановлении подачи теплоносителя в жилые дома.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в “Львовтеплоэнерго”.

В сообщении также отмечается, что в случае снижения температуры, подачу отопления возобновят.

Как сообщал УНИАН, до конца недели синоптики обещают сухую и теплую погоду.

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