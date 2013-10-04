Эксперты: Регуляторная реформа Украины возможна при условии анализа существующих проблем

Оценка регуляторного воздействия (ОРВ) представляет собой процесс определения проблем и целей регулирования, выбора альтернатив для достижения этих целей с целью исключения лишних и необдуманных действий, с использованием научных методов, применяемых для всей имеющейся информации, а также с учетом идей, полученных в ходе консультаций, анализа затрат и выгод выбранных альтернатив. Об этом заявил ряд экспертов из США и России - Скотт Якобс, Директор Jacobs, Gordova & Associates (Вашингтон) и Даниил Цыганков, директор Российского АРВ Центра Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва).

Иностранные специалисты рассказали об опыте своих стран при внедрении и имплементации в управленческой системе инструмента оценки регуляторного воздействия, а также дали практические рекомендации, показали на практике возможности применения ОРВ в украинской действительности.

Основная роль ОРВ заключается в отсеве нецелесообразных решений на этапе принятия того или иного нормативно-правового акта, оценке достижения регулирования поставленных целей, а также в оценке возможных последствий нового регулирования, подчеркнули эксперты.

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Это позволяет избежать значительной части ненужных, лишних и вредных действий в процессе разработки законов и нормативных актов.

Основываясь на опыте зарубежных стран, регуляторные системы трудно спроектировать и обеспечить их функционирование. Кроме того, найти правильный баланс между целями регулирования, затратами и экономическими выгодами является крайне сложной задачей.

Эксперты отметили, что для того, чтобы обеспечить этот баланс, минимизировать риски и не допустить негативных последствий, особенно в области экономической эффективности, динамичности и конкурентоспособности, необходимо правильно оценить все «за» и «против» любого регулирования.