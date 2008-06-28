Луценко в Тбилиси перенимает опыт стран СНГ

Сегодня в столице Грузии Тбилиси начинается очередное заседание Совета министров внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в течение двух дней руководители правоохранительных ведомств Содружества обсудят состояние выполнения межгосударственных программ борьбы с преступностью, в частности, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, торговлей людьми и перспективы развития дальнейшего сотрудничества между министерствами внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе с международной транснациональной преступностью. Делегацию нашего государства возглавил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО. В своем выступлении он отметил, что органы внутренних дел государств-участников СНГ являются давними и надежными партнерами МВД Украины.

«Нет сомнений в необходимости наших контактов. Наша личная встреча дает прекрасную возможность не только обсуждать вопросы взаимодействия, но и возможность ориентировать друг друга о реформах в деятельности органов внутренних дел государств СНГ. Мы с большой заинтересованностью изучаем и перенимаем опыт других стран в этой сфере» -, подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Также глава украинского МВД отметил, что сотрудничество между участниками саммита СНГ необходимо продолжить и в дальнейшем и отметил наиболее приоритетные направления сотрудничества. В первую очередь, это - организация и проведение совместных широкомасштабных оперативно-профилактических операций, предоставление своевременной помощи в розыске преступников и лиц, пропавших без вести, содействие в розыске угнанного автотранспорта и предметов антиквариата, раскрытие особо опасных и резонансных преступлений, совершенных организованными преступными группами с международными связями и противодействие международному терроризму.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, эта встреча в очередной раз показала большую заинтересованность правоохранительных ведомств в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества. «Уверен, что наша встреча и обмен мнениями, достигнутые между нами договоренности по углублению сотрудничества также будут служить на благо безопасности наших соотечественников», - отметил министр внутренних дел Украины.

Для дальнейшего диалога Ю.ЛУЦЕНКО пригласил присутствующих в сентябре этого года посетить Украину и принять участие в Восьмой министерской конференции по вопросам миграции, которая состоится под эгидой Совета Европы.