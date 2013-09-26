В Кировограде мошенники выманивают тысячи гривен у напуганных людей (видео)

Уладить все предлагают за значительную сумму. Когда жертвы приходят в себя, то идут в милицию, сообщает ТСН.

Например, одной женщине поздно вечером позвонил сын и сказал, что попал в милицию. Чтобы все уладить, мать должна была отдать десять тысяч гривен. Спешно собрав все, что имела: три тысячи гривен и золотые украшения, женщина передала их водителю машины, подъехавшей под ее дом.

Только, когда отдала деньги, поняла, что слышала только голос похожий на сына. Женщина обратилась в милицию. Там заявление приняли, но предупредили, что если мошенников и поймают, то строгое наказание им не светит. Так же, как и вернуть украденные деньги. За такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничение свободы до трех лет.

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Слухи о банде мошенников, которая работает на Кировоградщине, в милиции не подтверждают. Говорят, что единственное, что объединяет телефонных вымогателей - это игра на родительских чувствах. В последнее время подобные случаи в милиции регистрируют ежедневно. Чтобы совершить такое мошенничество, большого ума не надо. Нужно знать только номер телефона жертвы и некоторые данные о сыне или дочери. А эту информацию можно легко получить от соседей и знакомых. Однако чаще мошенники звонят наугад по номеру в справочнике. Поэтому часто допускают ошибки: путают сын или дочь есть у жертвы, а иногда с предложением уладить неприятности ребенка, звонят бездетным.

Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, человеку нужно только пять минут времени, говорят эксперты, достаточно лишь прийти в себя и проанализировать ситуацию. Поэтому, советуют: попросить тех, кто звонит, позвонить через несколько минут и положить трубку. Этого достаточно, чтобы мошенники уже больше не позвонили.