Завтра в Николаеве будут судить "врадиевских насильников"

Как сообщил адвокат пострадавшей Евгений Стельмах, на заседание приедет выздоравливающая Крашкова. «Могу предположить, что процесс будет длиться 3—6 месяцев», — добавил Стельмах.

«Будем воевать за справедливость, добиваться максимального срока для них. Я речи не готовлю, но в глаза им что-нибудь скажу...» — говорит «Сегодня» Ирина Крашкова.

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Подозреваемых повезут в суд под усиленным милицейским конвоем во избежание попыток самосуда. Адвокат Дрыжака Владимир Клименко утверждает: в экспертизах нет доказательств того, что его клиент причастен к изнасилованию. А Дрыжак следствию сообщал, что в момент преступления был на рабочем месте, в РОВД. Однако прокуратура считает иначе. «Собрано достаточно доказательств, чтобы вынести обвинительный приговор», — заявила спикер николаевской облпрокуратуры Наталья Абрамова, ссылаясь на заявление прокурора Николаевщины. На этом настаивает и защита Крашковой.

В самой же области ситуация с нападениями на девушек остается непростой, некоторые случаи поражают даже милицию своей жестокостью. Как рассказала спикер николаевской гормилиции Татьяна Лисецкая, на днях с заявлением об изнасиловании обратилась девушка, указав, что над ней поглумились на пустыре. Местные СМИ сообщают, что изверг, увидев 17-летнюю девушку на автобусной остановке, уволок ее на пустырь и надругался, а никто из ожидавших транспорта людей не откликнулся на ее крики о помощи.

Несколькими днями ранее областная милиция Николаевщины заявила, что к правоохранителям обратилась мать 16-летней гражданки также с заявлением об изнасиловании. «Эксперт, осмотрев девушку, установил визуальные признаки насильственных действий. Со слов потерпевшей было выяснено, что наглядно знакомая компания из двух девушек и парня стали участниками изнасилования: пока девушки держали потерпевшую, парень надругался. Милиция открыла уголовное производство по статье «Изнасилование», — сообщила пресс-служба николаевской облмилиции. Впрочем вчера спикер облУМВД Ольга Передеренко сообщила прессе, что согласно проведенным экспертизам, слова девушки не находят своего подтверждения, но окончательные выводы николаевская милиция озвучит в ближайшие дни.

После врадиевского ЧП с участием милиционеров облпрокуратура заявила, что в деле двух ранее убитых при загадочных обстоятельствах девушек начато активное расследование. Сами же врадиевчане подозревают, что к этим двум смертям также имеют отношение местные правоохранители, мол, травмы у жертв были практически такими, как и у выжившей Ирины Крашковой — проломленный череп и многочисленные следы от жестоких побоев по всему телу.