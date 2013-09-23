В Киеве госпитализирован водитель c ранениями от взрыва неизвестного предмета

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, инцидент произошел сегодня около 8.00 в Подольском районе на территории частного жилого сектора.

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По предварительным данным, водитель, 1962 года рождения, при выезде из гаража услышал хлопок, после которого с крыши здания упали какие-то бытовые предметы, повредив лобовое стекло автомобиля и, ранив, таким образом, его владельца.

”По вызову на место происшествия выехали взрывотехники, эксперты, которые должны установить причины происшествия”, - сообщили в милиции, отметив, что пока им неизвестно, чем занимается потерпевший.

В то же время в ОСО сообщили, что после проведения всех необходимых экспертиз каких-либо остатков взрывчатки или взрывоопасных веществ на месте происшествия не обнаружено.

“Экспертиза, которая завершилась полчаса назад, не выявила никаких остатков взрывчатых веществ”, - сообщили в столичном главке.