СМИ: Ежегодно количество владельцев оружия в Украине возрастает на 10%

Это на 40 тысяч больше, чем в прошлом году. При этом эксперты считают, что на самом деле ежегодно количество вооруженных людей возрастает на 10%, сообщает журнал Фокус.

"Украинцы все чаще задумываются о покупке оружия, - говорит глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. - Ежегодно количество вооруженных людей увеличивается на 10%".

В то же время, по оценкам Украинской ассоциации владельцев оружия, в Украине 2 миллиона "стволов" находятся в легальном обороте и более 3,5 миллиона - в нелегальном.

Напомним, в мае Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволяет свободно покупать травматическое оружие. Позже его раскритиковали в Партии регионов.