Основателя "Козырной карты" отпустили под залог

Об этом "Вестям" рассказал руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Сергей Бурлаков.

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"Задорожного отпустили под залог в 230 тысяч гривен", - заявил он.

Как известно, в среду появилась информация о том, что Задорожного экстрадировали из Хорватии в Украину.

Ресторатор с лета 2012 года находился в хорватской тюрьме, где ожидал решения об экстрадиции в Украину.

Министерство внутренних дел называло его причастным к мошенничеству с залогами по кредитам, выданным ресторану сети "Козырная карта". Сам Задорожный вину отрицал и оспаривал свою экстрадицию в хорватских судах.

В Хорватии ресторатор пытался получить политическое убежище, за него просили местные правозащитники и один из лидеров оппозиции Виталий Кличко, но хорватский Верховный суд не нашел причин не удовлетворить экстрадиционные претензии ГПУ.