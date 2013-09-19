Собственника "Козырной карты" экстрадировали в Украину

Об этом Forbes сообщила глава пресс-службы ГПУ Маргарита Велькова.

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"Подробности, где он именно находится, будут только утром", – говорит она.

Ранее СМИ сообщили, что Задорожный находится одном из СИЗО области.

Жена ресторатора отказалась от комментариев. Связаться с адвокатом Задорожного Александром Тищенко к моменту публикации материала не удалось.

Как известно, Задорожный с лета 2012 года находился в хорватской тюрьме. Там известный ресторатор ожидал решения об экстрадиции в Украину.

Министерство внутренних дел считает его причастным к мошенничеству с залогами по кредитам, выданным ресторану сети "Козырная карта". Сам Задорожный вину отрицает и оспаривал свою экстрадицию в хорватских судах.

"Козырная карта" – крупнейшая сеть из почти 100 ресторанов, объединяемая единой маркетинговой программой лояльности. Основные владельцы: Андрей Задорожный, Дмитрий Галбмиллион, Вадим Павленко, Дмитрий Потехов, Искандер Киримов, Сергей Предко, Арсен Остров, Вадим Козин, Александр Галушко, Александр Шишкин. При этом "Козырная карта" не является управляющей компанией.

Каждый из совладельцев развивает свои рестораны, самостоятельно привлекая инвесторов. Сеть не ведет консолидированной отчетности, ее суммарный оборот оценить сложно. Маркетинговый бюджет сети в 2012 году – 19 млн гривен в год. Летом 2013-го новым главой набсовета ООО "Козырная карта" стал один из основателей сети Вадим Павленко.