Борисполь законсервирует практически новый терминал F

По словам гендиректора аэропорта Алексея Кочанова, сейчас этот терминал принимает несколько рейсов в день.

"Поэтому аэропорту накладно его содержать. Тем более, что терминал находится в удаленности от всей инфраструктуры. К тому же, когда терминал F строили, то предусматривали, что в случае открытия другого терминала, такого как D, терминал F будет закрыт", - рассказал газете Вести Кочанов.

И добавил, что теперь терминал F может стать грузовым портом.

Напомним, Терминал «F» был открыт 21 сентября 2010 года, пропускная способность которого за час составляет 900 пасс. на вылет и 900 на прилет.

Ранее планировалось, что терминал F будет использоваться для обслуживания low cost авиакомпаний, а B - для внутриукраинских рейсов. МАУ перешла в терминал F осенью 2010 года и осуществляла оттуда международные рейсы. Внутренние рейсы выполняются из терминала B, который расположен рядом с F.

Также, в марте 2013 года Счетная палата Украины в ходе аудита установила, что 3,693 млрд грн бюджетных ассигнований, выделенных на строительство и реконструкцию терминалов международного аэропорта «Борисполь», были использованы неэффективно и с нарушением законодательства вследствие недостатка контроля со стороны Министерства инфраструктуры и организации «Укревроинфрапроект».